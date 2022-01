Biella più sicura: nuovo sistema di videosorveglianza, bando in arrivo

E' in arrivo il nuovo sistema di videosorveglianza nel capoluogo, anche se il condizionale resta però d'obbligo.

Un primo bando del nuovo sistema milionario di videosorveglianza era stato infatti pubblicato un anno fa. Poi è stato sospeso dall' Autorità Nazionale Anticorruzione che ha sollevato alcune questioni di legittimità relativamente alla procedura di affidamento dell’appalto e ha contestato la qualificazione della centrale di committenza attribuita ad Asmel. Il Comune ha dunque provveduto a revocare la gara per l’affidamento del servizio e ha affidato al Raggruppamento di professionisti composto dall’ Ing. Antonello Bodo, dall’ Ing. Matteo Barbieri e dall’ Arch. Ing. Generoso De Rienzo, l’incarico di redazione del progetto dei “lavori di riorganizzazione e adeguamento del sistema di videosorveglianza e di controllo accessi in ztl”. Ora il progetto è pronto. Sull'albo pretorio c'è la determina, l'ultimo atto formale necessario prima della pubblicazione della gara d'appalto che il Comune conta di pubblicare entro metà mese.

"Forse finalmente ci siamo - commenta il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giacomo Moscarola -. Dopo rallentamenti vari possiamo pubblicare il bando ed entro 4 mesi iniziare a installare le nuove telecamere. Biella ne ha bisogno. Anche le forze dell'ordine ce le chiedono".

Il vicesindaco fa anche riferimento a un particolare fatto di cronaca accaduto pochi giorni fa. "C'è stato un investimento di persona lungo via La Marmora - continua - e il pirata è scappato. Se ci fossero già state le nuove telecamere si potrebbe risalire più facilmente al conducente del mezzo. Il nuovo sistema prevede anche telecamere che segnalano il passaggio di automobili la quale targa è stata inserita perchè ricercata per qualche motivo".

Il bando prevede in particolare una formula di noleggio decennale della strumentazione, con telecamere di ultima generazione e un impegno spalmato nel decennio di 1 milione 700 mila euro. Le telecamere sarebbero 58, gestite da un unico software e con una centrale operativa di controllo sia negli uffici della polizia locale, che in Questura e al Comando dei Carabinieri. A queste si dovrebbero essere anche aggiunte 10 «body cam», per la tutela degli agenti di polizia locale quando sono in servizio.