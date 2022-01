Sanpietrini dissestati in via Italia, un lettore segnala: “Bisogna stare attenti a dove si cammina” FOTO

“A Biella bisogna stare attenti a dove si cammina. Anche in via Italia. Come si vede nelle foto, questa è la situazione che si registra in diversi punti della via principale di Biella, con i sanpietrini dissestati e sollevati che possono costituire un disagio per i passanti di qualunque età. Oggi, una donna ha inciampato e ha rischiato di cadere e di farsi male seriamente. Occorre intervenire”.