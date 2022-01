Pralungo, ecco il nuovo calendario: è realizzato anche dagli insegnanti

È in preparazione il calendario del comune di Pralungo per l'anno 2022, realizzato anche con il contributo dei professori della scuola media che hanno curato i testi, con temi inerenti a proposte di letture. Sul calendario sono inseriti i passaggi per la raccolta differenziata porta a porta della carta, la plastica, organico e indifferenziata.

“Per l'anno 2022 la raccolta dell'organico subirà una variazione nei mesi invernali essendo la temperatura più fredda – spiega il sindaco Raffaella Molino - A partire da gennaio, fine aprile e da novembre a fine dicembre il passaggio avverrà una sola volta a settimana, il lunedì. Tutto ciò in un ottica di razionalizzazione del servizio e contenimento dei costi, considerando che il materiale organico nei mesi più freddi diminuisce notevolmente. Il calendario è scaricabile anche online sul sito del Comune”.