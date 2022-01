Calcio, slitta la ripresa dei campionati: Biellese e Valdengo in campo tra due settimane (foto di repertorio)

Slitta ancora la ripresa dei campionati di calcio. A darne comunicazione il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti che ha deliberato il differimento della data di inizio di alcuni campionati e tornei.

La giornata di sabato 22 e domenica 23 gennaio sarà utilizzata per le gare di recupero. L'Eccellenza, dove sono impegnate Biellese e Fulgor Valdengo, riprenderà il 16 gennaio, con la prima di ritorno, mentre Promozione, Prima e Seconda Categoria ripartiranno il 30 gennaio. Sempre in quel weekend sarà il turno dei campionati giovanili under 19, 17, 16, 15 e 14.