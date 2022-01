Capodanno, Super Green Pass doccia fredda sui cenoni al ristorante

"Le premesse erano molto buone, ma è innegabile che ci sono stati dei problemi", commenta con parole semplici il presidente di Confesercenti Biella Angelo Sacco le disdette che hanno interessato diverse attività nella serata di Capodanno.

"Dopo un altro anno molto particolare i ristoranti speravano di lavorare bene per il cenone - racconta il presidente dell'associazione di via Bertodano - . E' una serata dove in genere si lavora molto bene. Purtroppo il Super Green Pass e anche il timore di tante persone che hanno preferito stare a casa e prenotare l'asporto, ha fatto diminuire gli incassi di parecchio. Ci sono state tante disdette. Cosa che non si credeva potesse accadere".

Il servizio a casa a qualcosa è servito ma non di certo a rientrare delle spese: "E' stata un'altra perdita importante di cui non si può incolpare nessuno - continua Sacco - . E' stata una doccia fredda specchio del periodo. D'altronde i casi sono in aumento. Qualche attività ha riattivato l'asporto ma ci vuole tanto per organizzarlo e non risolve la mancanza di persone in sala".

Sacco guarda ora ai prossimi mesi: "Speriamo a questo punto che le attività possano rifarsi dal 10 in avanti, quando le regole per i vaccinati saranno meno severe, anche per esempio in caso di quarantena, e si possa tornare piano piano a una vita sociale che si avvicina alla normalità, anche se ancora non lo è".