Ultimo giorno dell'anno da dimenticare per una donna, rimasta investita da un'auto nel pomeriggio di Capodanno, sulla via Milano di Vigliano Biellese. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto guidata da un 83enne avrebbe urtato una 56enne facendo retromarcia.

La signora, assistita e trasportata in ospedale dal 118, avrebbe riportato feriti lievi guaribili in un paio di giorni. Sul posto si sono portati anche gli agenti di Polizia per i rilievi di rito.