Fuga di gas a Candelo, odore intenso in tutta la via (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Sirene a Candelo per una consistente perdita di gas nel primo pomeriggio di oggi, 3 gennaio. Secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe avvenuta la rottura di una tubazione nel corso di alcuni lavori edili.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici, per richiudere la perdita e mettere in sicurezza l'area interessata. L'odore è particolarmente intenso in tutta la via.