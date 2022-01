Evaso dal carcere di Vercelli, chi vede quest'uomo anche nel Biellese chiami subito le forze dell'ordine

Posti di blocco e diversi controlli in diverse zone del Piemonte, compreso il Biellese. È caccia all'uomo, dopo l'evasione dal carcere di Vercelli: a fuggire, nella notte di Capodanno, un detenuto albanese, finito dietro le sbarre dopo aver avuto una condanna fino al 2029 per rapine effettuate in alcune ville del Vercellese e del Casalese.

A occuparsi delle indagini gli uomini della Mobile della Questura. Anche a livello locale l'attenzione è massima. Chi dovesse intravederlo anche nel Biellese non esiti a contattare le forze dell'ordine locali e la Polizia Penitenziaria di Vercelli al numero 0161215124.