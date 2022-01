Cane muore investito a Pavignano

Attimi di paura per una coppia biellese, rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo. È successo nella notte di ieri, 2 gennaio, a Biella. Non è ancora chiara la dinamica ma un cane di grossa taglia è stato investito lungo la via Ogliaro di Pavignano. Purtroppo l'animale è rimasto ucciso nell'impatto. Indenni i due giovani in auto.