Viverone, il successo della panchina gigante: sono già centinaia i visitatori FOTO

La Big Bench (panchina gigante) è un prodotto di design elaborato dall’americano Chris Bangle che si è recentemente imposto nel mondo degli arredi urbani, diffondendosi in breve tempo nel Piemonte e in tutta Italia (leggi qui). Su questa scia anche Viverone ha aperto al pubblico la sua attrazione gigante, posizionata sulla collina più alta del paese in frazione Rolle e visitabile da venerdì 24 dicembre.

Centinaia le persone accorse ad ammirare l’installazione: “Non ci aspettavamo tutta questa affluenza – confessa Paolo Zaniboni, consigliere comunale di Viverone – e, ad un certo punto, i visitatori hanno iniziato ad avere problemi nel trovare parcheggio. In questi giorni stiamo sistemando dei cartelli per permettere al traffico di fluire meglio e trovare posteggio più agevolmente”.

Al momento si sta pensando ad una vera e propria festa di inaugurazione con musica e rinfresco che, se la situazione normativa lo consentirà, dovrebbe avvenire verso la fine di gennaio. Nelle intenzioni dei promotori anche un progetto per allestire un’area pic-nic nei dintorni dell’attrazione.