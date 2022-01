Presepe di Marchetto, garanzia di successo anche nel 2022: tanti visitatori anche da fuori FOTO

Sin dal giorno della sua apertura, mercoledì 8 dicembre, il presepe gigante di Marchetto ha attirato visitatori nel centro storico di Mosso in maniera diluita ma costante, gestendo al meglio l’afflusso grazie ai suoi 1000 metri di percorso e l’ampia fascia oraria di apertura che va, senza soluzione di continuità, dalle 10 alle 22.

Il bilancio, ai primi giorni del nuovo anno, è sicuramente positivo: si attestano circa 3500 persone con una sorprendente partecipazione di famiglie provenienti dalla provincia di Torino. Complice anche la possibilità, per i camperisti, di usufruire di una zona di sosta gratuita e l’accoglienza all’ingresso con la consegna di una piantina per non perdersi nessuna delle creazioni che popolano questo scenario unico nel suo genere.