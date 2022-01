C'erano anche il sindaco Claudio Corradino di Biella, il suo vice Giacomo Moscarola e il consigliere Cristina Zen alla serata per festeggiare i vent'anni della Fondazione Pupi. L'ente è stato creato dagli ex calciatori dell'Inter Ivan Cordoba e Javier Zanetti, che sostiene in giro per il mondo i diritti di bambini e adolescenti.

Ed è proprio durante uno sketch di Capitan Ventosa che gli amministratori del capoluogo sono stati inquadrati dalle telecamere di Striscia La Notizia.