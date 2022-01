Miagliano, quasi 500mila euro di interventi nel 2022: e sul Pnnr progetti in vista

Con l'arrivo del nuovo anno, l'amministrazione comunale di Miagliano ha anticipato alla popolazione le principali azioni che prenderanno avvio nel 2022. Sul fronte della viabilità, verranno impiegati 120mila euro per asfaltature, rifacimento piani stradali e segnaletica orizzontale in piazza Dante Alighieri e nelle vie Volta, Molinaro, IV Novembre e Lanati (strada frazione Case Code); 150mila euro per il rifacimento integrale della copertura (tetto e struttura) dell'ex plesso scolastico situato in Piazza Martiri, insieme alla coibentazione e al rifacimento della copertura della sede comunale.

110 mila euro saranno impiegati per la creazione di un parco "fitness", ubicato nell’area verde compresa tra via XXV Aprile e via Padre Greggio, unito alla realizzazione di un percorso tematico e un circuito ad anello che raccorderà il percorso tematico, la passeggiata "canale Roggia" e il nuovo parco. Altri 40mila euro per una nuova area sagrato in pertinenza alla chiesa di Sant’Antonio Abate.

16mila euro per l'installazione di: una colonnina per la ricarica di vetture elettriche nella zona parcheggi di fronte al Pub (progetto gestito e finanziato da Enerbit); nuovi punti illuminazione pubblica in via IV Novembre e nuovi tendaggi tra le colonne del porticato esterno della Materna, al fine di incrementare la fruibilità degli spazi in ottica di educativa all'aperto. Per le opere di prevenzione al dissesto idrogeologico, ulteriori 50mila euro a favore del consolidamento del versante, situato lungo l'arteria per frazione Case Code, con micropali, nuovo guardrail nel tratto mancante) e rifacimento delle griglie di raccolta delle acque meteoriche a valle della carreggiata.

Infine, al via tutta una serie di interventi di prevenzione al dissesto idrogeologico e manutenzione straordinaria (gestite dall’Unione Montana Valle Cervo La Bursh con fondi ATO) al: rio Suriano, contiguo a via Padre Greggio, con pulizia alveo e sagomatura spondali; rio Cuda (frazione Prato d’Aranco), con pulizia alveo e manutenzione muro contenimento del rio e interventi di manutenzione straordinaria sulla vasca di contenimento acque; frazione Prato d’Aranco, con il consolidamento o rifacimento del muraglione disposto a fianco della strada, in prossimità del potabilizzatore.

“Stiamo inoltre progettando per partecipare a due importanti misure finanziate dal PNRR – sottolinea il sindaco Alessandro Mognaz - Nello specifico, l'attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea nell'ambito del Next Generation EU, che mira a realizzare interventi finalizzati al recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti, creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici. A questo, si aggiunge 'Sicuro, verde e sociale', sempre legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si propone di favorire l’efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico, la verifica statica, l’incremento del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica”.