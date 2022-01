Conca di Oropa: la Fondazione stanzia 30 mila euro

La Conca di Oropa rappresenta la culla ricca di verde e cultura nella quale vive il complesso del Santuario di Oropa, non si può comprendere l’uno senza l’altra a testimonianza dello stretto legame tra uomo e ambiente. Per questo la Fondazione, oltre ad aver sostenuto negli anni i lavori presso il complesso monumentale, si impegna oggi con un contributo di 30 mila euro a favore del progetto di valorizzazione della Conca.

“Ringraziamo il Presidente della Fondazione Franco Ferraris per la costante sensibilità e vicinanza al Santuario e alla Sua Conca – commentano Don Stefano Vaudano e Giancarlo Macchetto, amministratori delegati del Santuario di Oropa – All’interno della Riserva è presente un patrimonio di grande valore naturalistico, architettonico, storico, artistico e sportivo attorno a cui si può strutturare un’interessante offerta turistica, nel rispetto della sacralità del luogo e dei moderni criteri di sostenibilità. Il potenziamento del Giardino Botanico si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di valorizzazione della Valle di Oropa che ogni anno richiama turisti da tutto il mondo interessati a scoprirne i molteplici aspetti. La Fondazione è per Oropa un partner insostituibile: grazie al lavoro di squadra di questi anni sono state raccolte risorse straordinarie per la ristrutturazione della Basilica Superiore in occasione della V incoronazione centenaria e siamo certi che grazie all’aiuto dell’ente in futuro anche le attività legate alla Conca potranno avere ampio sviluppo”.

“Il contributo della Fondazione servirà per promuovere la gestione e le attività pluriennali del Giardino Botanico di Oropa, volte alla divulgazione didattica naturalistica, nonché nella ricerca scientifica e valorizzazione delle valenze ambientali e storiche della Conca di Oropa e del Patrimonio UNESCO – spiega Fabrizio Bottelli Direttore del Giardino botanico di Oropa – Da anni la struttura svolge numerose attività volte a favorire la conoscenza e salvaguardia del giardino attraverso la società professionale Clorofilla S. C., incaricata da WWF Oasi e Aree protette piemontesi odv - Biella”.

Numerose le azioni che saranno garantite grazie al contributo della Fondazione con particolare attenzione per la conservazione della biodiversità anche con attività di gestione ordinaria e manutenzione delle strutture. Grande attenzione verrà data anche al tema della valorizzazione complessiva della Conca con azioni di ricerca e gestione delle collezioni storiche del Santuario di Oropa. “La Fondazione ritiene particolarmente importante sostenere i progetti relativi alla Conca di Oropa con attenzione agli aspetti didattici e di divulgazione – commenta il Presidente Franco Ferraris – l’obiettivo è anche quello di potenziare il ruolo didattico e turistico del Giardino Botanico nella Conca di Oropa e sul territorio limitrofo”.