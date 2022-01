Candelo, installati sanificatori nelle scuole. Gelone: “Per un rientro ancora più sicuro”

Nei giorni scorsi, sono stati installati i sanificatori nelle scuole di Candelo. “Un intervento – spiega il sindaco Paolo Gelone – che permetterà un rientro a scuola ancora più sicuro per bimbi e ragazzi. I dispositivi per la sanificazione e il controllo e la qualità dell’aria usano una tecnologia all’avanguardia, in grado di riprodurre un processo naturale che consente l’eliminazione di sostanze inquinanti come batteri, virus e muffe presenti nell’aria degli ambienti interni e funziona in continuo senza alcuna controindicazione sulla salute o necessità di allontanare studenti e personale durante il processo di sanificazione”.

Per il primo cittadino si tratta di un'azione “all'avanguardia che come amministrazione abbiamo fortemente voluto su proposta e iniziativa in particolare dell'assessore Di Lanzo e della consigliera Vallera. L'opera è stata realizzata nelle zone comuni (atrio, mense, palestre) di tutti gli ordini di scuole a Candelo, dalla materna alle elementari alle medie”.