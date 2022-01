A Roppolo arriva il controllo di vicinato contro i furti, nasce la figura del coordinatore

“Al fine di incrementare la sicurezza ed implementare il controllo per la prevenzione dei fenomeni criminosi ed in particolare i furti nelle abitazioni e le truffe agli anziani, su invito della Prefettura di Biella alla stipula di un protocollo d’intesa, si intende costituire il Controllo di Vicinato su tutto il territorio comunale”.

Ad annunciarlo il sindaco di Roppolo Renato Corona, a fronte dei sempre più frequenti casi di furti in abitazioni, registrati nell’ultimo periodo in varie parti del Biellese. L’attività di controllo, che dovrà essere esercitato dai cittadini con un’attività di mera osservazione, consisterà “nel segnalare, ad un coordinatore, qualsiasi fatto, nella propria zona di residenza, che venga ritenuto anche minimamente sospetto (passaggi di auto o di persone, allarmi nelle abitazioni, rumori insoliti ecc.) – sottolinea il sindaco - In ogni caso i cittadini dovranno astenersi dall’assumere comportamenti incauti o imprudenti, che potrebbero determinare situazioni di pericolo per se medesimi o per altri, evitando ogni forma di pattugliamento attivo, individuale o collettivo, del territorio, che è tassativamente vietato. I coordinatori dovranno quindi trasmettere queste informazioni ad un referente che sarà una persona qualificata e debitamente formata ad interloquire direttamente con le forze dell’ordine, mediante un canale diretto e prioritario. Per attuare questa procedura occorre individuare, per ogni zona residenziale, un coordinatore che sarà adeguatamente formato dalle forze di Polizia nel corso di periodici incontri. Si ricercano pertanto 8 coordinatori, ciascuno residente nelle zone di: Roppolo Piano, Castello, Salomone, San Vitale, Peverano, Pioglio, Babò e Morzano”.

Le persone interessate sono invitate a contattare gli Uffici Comunali (0161.98424) per fissare un appuntamento per un incontro informativo. “Appena individuate queste persone, si potrà dare inizio al progetto – conclude Corona - Si sottolinea l’importanza di questa iniziativa, atta a migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, controllo e repressione dei reati contro il patrimonio e le persone”.