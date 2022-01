Biella, il parco di Regione Croce e i bambini: "Un piccolo segnale, ma ne abbiamo bisogno"

Ogni tanto vale la pena di soffermarsi su quello che c’è di positivo, ed è importante metterlo in evidenza, anche se si tratta di piccole cose. Oggi 3 dicembre, ore 13, al parco di Regione Croce, un timido sole illumina zona. Anziani che passeggiano, una famiglia a spasso con il cane, e 5 bambini che hanno un età compresa tra i 6 e i 10 anni e giocano a pallone vicino al laghetto. E si divertono. Non con il cellulare, ma con il pallone. Sono di etnie diverse ma perfettamente integrati, e tra una pallonata e l'altra fanno merenda sulla panchina: qualche bottiglia di acqua, panini, nella massima semplicità e con una tavola improvvisata. E alla fine, uno di loro esclama: ”Ragazzi, mettiamo tutto a posto”. Spariscono in fretta cartacce e incarti e riprendono a giocare. Cosa c’è di strano? Sono stati educati, questa è la bella notizia. Non hanno lasciato in giro carta e altro, ma si sono preoccupati di essere educati. Questo è un bel segnale, o meglio un insegnamento per i grandi che spesso e volentieri non si comportano nello stesso modo. Questo piccolo, ma di notizie positive come questa ne abbiamo assolutamente bisogno".