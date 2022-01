Salta al Sociale il concerto dell’Epifania

Salta il Concerto dell'Epifania, previsto alle 21 del 6 gennaio, al Teatro Sociale di Biella. A darne comunicazione l’ufficio stampa del Lions Biella Bugella Civitas: “L’evento non si terrà e verrà rimandato ad altra data, presumibilmente in tarda primavera-estate 2022. Le ultime restrizioni anti-Covid e la situazione generale della pandemia non consentono infatti una serena e ampia partecipazione”.