Precipita con il deltaplano, tragedia nel Cuneese: un morto

Tragedia nel Cuneese per un deltaplano precipitato. Sul posto è intervenuto in prima battuta il Servizio di Elisoccorso Regionale la cui equipe sanitaria coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha constatato il decesso del pilota. In seguito, dopo l'autorizzazione alla rimozione, le squadre a terra del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco hanno trasportato a piedi la salma per consegnarla alle autorità di Polizia Giudiziaria.