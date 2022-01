Escursionista finisce in una scarpata, difficile l'opera di recupero del Soccorso Alpino

È in corso dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 gennaio 2022, un intervento in località Monfol, comune di Sauze d'Oulx, per portare in salvo un escursionista ruzzolato in una scarpata.

Sul posto è stato inviato il Servizio di Elisoccorso Regionale che ha sbarcato l'equipe sanitaria e il tecnico del Soccorso Alpino prima di rientrare in base a causa della scadenza dell'orario di operatività dell'elicottero. Nel frattempo le squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza hanno raggiunto il luogo dell'incidente per organizzare il recupero dell'infortunato che ha riscontrato un politrauma.

L'uomo è stato imbarellato e ora si procederà con il trasporto della barella che richiede però una serie di manovre alpinistiche per riportarlo alla strada dove attende l'autoambulanza. In preallerta l'elisoccorso per il recupero in volo notturno dell'infortunato dalla piazzola di atterraggio di Sauze d'Oulx.