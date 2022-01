Zubiena piange la morte di Vincenzo D’Amato, aveva 64 anni. Il ricordo del sindaco Basso

Zubiena in lutto per la morte di Vincenzo D’Amato, scomparso nei giorni scorsi all’età di 64 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. A ricordarlo, in queste ore, il sindaco Davide Basso: “Un caro amico e una persona estremamente solare. Faceva parte di una compagnia di persone, i cui membri, nel giro di poco meno di due anni, sono mancati dello stesso male: prima Sergio, poi Silvano e ora Enzo. Tutti loro si sono sempre impegnati in prima persona nel realizzare quegli eventi aggregativi presenti nella parte basse di Zubiena. Mi unisco al dolore della famiglia”.

I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, avranno luogo oggi pomeriggio, alle 15, partendo dalla chiesa parrocchiale di Zubiena Riviera. La salma riposerà nel cimitero locale.