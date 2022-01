Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, paura in alta Valle Cervo

Se l’è vista brutta il 25enne alla guida, rimasto coinvolto ieri sera nell’incidente stradale avvenuto a Rosazza, in alta Valle Cervo. Per cause da accertare, il giovane ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori dalla sede stradale. Il veicolo ha riportato notevoli danni ma il ragazzo non avrebbe riportato conseguenze. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la viabilità.