Castellengo in lutto per la morte di Ilde Artiglia: aveva 104 anni (foto di repertorio)

Lutto a Cossato per la morte di Ilde Artiglia, aveva 104 anni. La donna era molto conosciuta nella frazione di Castellengo, dove ha vissuto per tutta la sua vita: dopo aver fatto la mondina per alcuni anni, ha cominciato a dedicarsi anima e corpo alla famiglia e alla sua casa, formando accuratamente tutti i suoi figli.

Appassionata di cura dell’orto e di giardinaggio, veniva descritta, a detta di chi l’ha conosciuta, come una persona riservata, tranquilla e di gran cuore. Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Castellengo. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 10.30 di martedì 4 gennaio.