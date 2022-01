Abbandonati fuochi d’artificio inesplosi e pericolosi, in azione artificieri e Carabinieri (foto di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, nei pressi del torrente Strona, alla periferia della frazione Campore di Valdilana, alcuni passanti hanno segnalato al 112 la presenza di una cassetta contenente fuochi d’artificio inesplosi verosimilmente abbandonati la sera precedente a seguito dei festeggiamenti del Capodanno.

Dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Biella è stata inviata una pattuglia della Stazione di Valle Mosso. Sul posto, dopo aver constatato l’effettiva pericolosità del materiale pirotecnico, gli operanti hanno delimitato l’area e richiesto l’ausilio tecnico da parte di personale specializzato per l’operazione di messa in sicurezza del manufatto.

L'intervento di bonifica è stato curato nella stessa serata da una squadra del Nucleo Artificieri Piemonte e Valle d’Aosta proveniente dalla Questura di Torino, che ha provveduto alla rimozione degli artifizi esplodenti per il successivo brillamento in area idonea. I Carabinieri stanno svolgendo accertamenti per individuare i responsabili.