Terremoto Haiti, aggiornamenti da CBAU

CBAU aggiorna sulla alla raccolta fondi per Haiti lanciata il 18 agosto scorso, la Ong AVSI con cui operiamo sul posto, ci ha inviato in dettaglio la loro operatività ad Haiti.

Situazione

Il 14 agosto 2021 una scossa di magnitudo 7.2 ha colpito gravemente il Dipartimento Sud di Haiti. A due giorni dall’evento, la tempesta tropicale Grace ha attraversato il Dipartimento causando ulteriori inondazioni e frane. Almeno 2,2 milioni di persone sono state esposte al terremoto, 2,207 decessi direttamente legati al sisma e più di 19.000 sono rimaste ferite. La Direzione Generale della Protezione Civile di Haiti riferisce che 137.000 famiglie sono state colpite nei dipartimenti del Sud, Grand'Anse e Nippes. Quasi 61.000 case sono state distrutte e più di 76.000 hanno subito danni nei tre dipartimenti più colpiti, lasciando migliaia di persone senza casa e creando un bisogno urgente di soluzioni di emergenza. Sono stati riportati gravi danni anche a edifici pubblici, inclusi ospedali e scuole, case private.

Progetti

1. Distribuzioni di sementi per la stagione agricola In particolare, saranno favoriti i sistemi di coltivazione di prodotti da orto e fagioli per favorire la sussistenza dei nuclei famigliari colpiti dal sisma. Gli agricoltori saranno sensibilizzati sull’utilizzo del materiale distribuito che varierà in base alle necessità specifiche della famiglia e alle dimensioni della zona coltivabile.

2. Supporto alla ricostruzione delle case Le stesse famiglie identificate nell’attività 1, saranno supportate per l’acquisto di materiale necessario alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate. Il supporto economico sarà garantito attraverso la distribuzione di voucher o cash condizionale per l’acquisto di kit per la ricostruzione

3. Attività di protezione dei minori Dai primi giorni dopo il terremoto, AVSI è impegnata nell'implementazione di attività di protezione dell'infanzia per prevenire e rispondere ad abusi, negligenza, sfruttamento e violenza sui bambini in seguito alla crisi. Anche in questa fase è fondamentale rafforzare la resilienza dei minori attraverso attività regolari di supporto psicosociale. La creazione di spazi a misura di bambino (Espaces Amis des Enfants - EAE) e la realizzazione di attività di gruppo permette ai bambini di riunirsi in un ambiente stimolante e stabile per essere al sicuro, imparare, esprimersi, legare e sentirsi sostenuti.

Le attività vengono svolte in ambienti protetti, come scuole e spazi comunitari, non lontano dalle abitazioni dei bambini.

I Biellesi anche in questo caso hanno partecipato generosamente alla raccolta fondi, circa euro 6.000,00, a cui abbiamo aggiunto fondi nostri per euro 4.000,00 e quindi abbiamo versato ad AVSI la somma di euro 10,000,00 a supporto dei progetti sopra esposti Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta ed auguriamo a tutti Buon anno