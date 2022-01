Il ricavato dalla vendita del libro "I Vostri Tessuti di Umanità" alla famiglia del piccolo Giovannino

Giovedi’ 23 Dicembre 2021, una delegazione di autori guidata da Luca Stecchi e accompagnato da Serena Muscas e Morena Tarroni ha consegnato a Chiara Sanna la mamma del piccolo Giovannino, la prima donazione del ricavato delle offerte della vendita del Libro “I Vostri Tessuti di Umanità”. Opera che ricordiamo è dedicata al piccolo bimbo Biellese " Giovannino" è un bambino di 14 mesi affetto da una grave patologia, la sclerosi tuberosa.

Il piccolo ha bisogno di cure costanti e di vivere in un luogo adeguato, vicino all'ospedale, con lo spazio necessario per fare psicomotricità. Il libro e' un'opera letteraria che nasce da una idea di Luca Stecchi in collaborazione con Elisabetta Coraini è una raccolta di storie e testimonianze di persone che si sono trovate a combattere il dolore e la paura e ad uscirne vincenti. La Prefazione è a cura dello stesso Stecchi, mentre l'introduzione è di Elisabetta Coraini. Fra gli autori si ricordano: Sandra Ambrosini, Serena Muscas, Giorgia Buscaglione, Chiara Sanna, Luca Stecchi, Francy Ceretta e nella Luscietti, MariaLuisa Ferrari, Piero Sara, Eleonora Morano, Claudia Magagna, Maria Morena Tarroni, Luisa Nasso.

La prima donazione elargita è stata di 835 euro, ma ne seguiranno altre nei prossimi mesi, unitamente alla cifra è stato consegnato anche il Premio vinto nel Premio Internazionale Agenda dei Poeti 2021 a Milano presso il circolo culturale Alessandro Volta, un premio altamente prestigioso giunto quest'Anno alla sua 30a edizione. Un concorso poetico a cui hanno preso parte diverse centinaia di autori dall’Italia e dall’estero.

Premiato il libro "I vostri tessuti di umanità" che ha meritato il PREMIO SPECIALE GIURIA e gratificato con COPPA e diploma personalizzata con Medaglia Argetea e menzionato nell'Antologia stampata in occasione del premio.

"I Vostri Tessuti di Umanità" è stato creato con lo scopo di aiutare il piccolo Giovannino ad attraversare nel modo più sereno possibile questo suo momento di vita così difficile, ringrazio ogni autore che si è prodigato alla scrittura di un proprio pensiero e di tutte le persone che hanno collaborato alla sua diffusione”.