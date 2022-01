Villa Schneider, ANPI denuncia: “Spazio della Memoria nel fango, occorre sforzo per progetto di recupero”

“Villa Schneider è un Luogo della Memoria che non può essere abbandonato all'oblio”. A scriverlo, nei giorni scorsi sui propri canali social, la sezione di Biella dell’ANPI, con tanto di fotografie in allegato.

“In vista della Giornata della Memoria 2022 un gruppo di lavoro del Comitato provinciale biellese dell'ANPI ha provveduto a ripulire i locali dello Spazio della Memoria a Villa Schneider dal fango depositatosi nelle settimane scorse – si legge nel post - Come si evince dalle immagini, la situazione è decisamente critica: l'allestimento curato da Gigi Piana all'inizio degli anni Duemila versa in precarie condizioni, i danni causati dalle infiltrazioni d'acqua sono evidenti, le possibilità di intervento da parte nostra limitate. Occorrerebbe uno sforzo da parte dell'amministrazione cittadina per promuovere un progetto di recupero dell'intera villa, che preveda il coinvolgimento dei vari soggetti della città e della provincia in grado di erogare un contributo economico, e della stessa cittadinanza. Biella non dimentica ma forse le istituzioni sì”.