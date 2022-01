Vaccinazioni, le comunicazioni del sindaco di Pray

“Si rende noto che per altre priorità per emergenza Covid non risulta possibile da parte di ASL VC aprire la struttura vaccinale di Pray domenica 2 gennaio”. A comunicarlo il sindaco Gian Matteo Passuello sui canali social dell’amministrazione.

“Il Comune –si legge - resta a disposizione per altre date al momento non comunicate. La struttura del salone polivalente attrezzata per le vaccinazioni consente di vaccinare in sicurezza grandi numeri di popolazione ma la presenza di medici e personale infermieristico e amministrativo supportati da alcuni medici locali e da un numero elevato di volontari risulta indispensabile per avere in loco le vaccinazioni per le categorie previste dalle disposizioni regionali evidenziate sulla piattaforma regionale”.