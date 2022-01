Positivo ad appena un mese di vita, al Regina Margherita il più giovane ricoverato per il coronavirus

Ha un mese e in questo momento è tra i positivi più giovani d'Italia il bimbo ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Arrivato nel dipartimento patologia e cura del bambino diretto da Franca Fagioli il giorno di Natale, trasferito dall'ospedale di Novara, le sue condizioni sono costantemente monitorate. Al momento sono dodici i bambini ricoverati col Covid nella struttura torinese.

Il piccolo di un mese è finito nell'ultimo bollettino dell'Unità di crisi sull'andamento dell'epidemia in Piemonte, tra i 49 maschi non vaccinati ricoverati in rianimazione.