Covid, Piemonte in zona gialla da lunedì, cosa cambia?

Nella settimana 20-26 dicembre in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.31 a 1.35 e la percentuale di positività dei tamponi sale all’8%.L’incidenza è di 1.020,73 casi ogni 100 mila abitanti. Supera la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (16,2%) e la soglia del 15% quello dei posti letto ordinari (20,2%). Numeri ancora molto contenuti rispetto allo scenario nazionale e internazionale che portano il Piemonte in zona gialla a partire da lunedì 3 gennaio, dopo 28 settimane in zona bianca.

La domanda che si fanno un po' tutti è però ora che cosa cambierà? Per fortuna poco o nulla. Nulla per lavoro, per bambini e ragazzi che il 10 dovrebbero tornare a scuola. Palestre e ristoranti restano aperti, come pure i musei.

Una delle principali differenze tra zona bianca e zona gialla è l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Tuttavia, con il precedente decreto di Natale tale obbligo era stato già esteso su tutto il territorio nazionale. In zona gialla sono autorizzati tutti gli spostamenti all’interno del proprio comune, tra comuni e anche tra Regioni. Bar, ristoranti e negozi continuano a rimanere aperti.

Per il resto si mantengono le regole fissate per chi ha il Super Green pass (che si ottiene con il vaccino) e chi ha quello base (che si ottiene con tampone), per le varie attività ove è richiesto (cinema, teatri, ristoranti, concerti).