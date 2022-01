Cammino Oropa: Superato a pieni voti l'esame di Mistery Auditing

Nell'anno appena trascorso, il Cammino Oropa è stato scelto da Mistery Auditing, associazione specializzata in verifiche in incognito, nell'ambito di un progetto sperimentale dedicato ai cammini.

Si chiama Valerio il mistery walker, il camminatore in incognito, che ha percorso l'itinerario biellese. Ecco come l'ha trovato: “Dopo il lockdown la voglia di riprendere a camminare era forte, così come la voglia di percorrere cammini e verificarne la qualità secondo la nostra metodologia e la nostra checklist. Nel periodo obbligato di inattività i cammini di percorrevano con il pensiero e più volte ci siamo imbattuti in questo Cammino di Oropa che sembrava, sulla carta e sui media avere tutte le caratteristiche per ricominciare in modo easy. Tappe brevi, ben identificate, spostamenti per raggiungere la partenza di Santhià rapidi e rapido rientro. A questo aggiungi una guida ben fatta, un sito chiaro ed un servizio, insolito per i Cammini di gestione centralizzata delle prenotazioni delle ospitalità ed ovviamente un territorio da scoprire”.

Il Cammino di Oropa ha superato l'esame a pieni voti. "Il Cammino di Oropa – dice Valerio – è ideale per chi voglia mettersi in cammino per la prima volta o per chi voglia fare un’esperienza di cammino lento. Era anche la promessa del sito, promessa rispettata. Le tappe sono piacevoli, non lunghe, di bellezza e difficoltà crescente, si comincia con l’uscire da Santhià con piacevoli strade di campagna pianeggianti e poi si prosegue dalla seconda tappa in poi in zone boschive ed ombreggiate. Si attraversa una stupenda Sierra Morenica. Si cammina su ampie strade bianche e pochi sentieri, eccetto l’ultima tappa). Nonostante le tappe attraversino un territorio poco urbanizzato e tranquillo, la copertura dei cellulari/internet è totale e la percezione della sicurezza è molto elevata, le tappe non sono mai isolate si attraversano anche paesini per potersi ristorare”.

“L’organizzazione del Cammino – conclude Valerio - offre anche un servizio gratuito di prenotazione delle ospitalità molto ben gestito che abbiamo in parte stressato spostando in avanti ed indietro un paio di volte le date. . Eccellente la ristorazione convenzionata, i menu pellegrino sono ottimi ed a prezzi veramente bassi. Alla fine una volta arrivati al Santuario di Oropa viene anche rilasciato un attestato di percorrenza. Direi sia dal punto di vista della rilevazione in incognito che dal punto di vista del Camminatore un ottimo percorso che ci sentiamo di consigliare”.