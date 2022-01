Biella, si chiama Riccardo il primo nato del 2022

Oggi, domenica 2 gennaio, alle 3 e 26 è nato il primo biellese del 2022. Si tratta di Riccardo Lazzarini. Ad aspettarlo il papà Francesco, la mamma Giusy e le due sorelline Giorgia e Nicole di 4 e 2 anni.

I genitori, entrambi biellesi e residenti a Biella, rivolgono “un grazie infinito all’Ospedale che come al solito si è rivelato un insuperabile presidio di sicurezza e qualità. Infatti eravamo in vacanza in Liguria e siamo voluti rientrare appositamente per essere sicuri di trovare il solito ’nido’ di tranquillità che qui al nostro amato ospedale abbiamo sempre trovato. Un ringraziamento speciale a Tiziana e a Chiara che come due angeli si sono prese cura del nostro Riccardo e anche di noi”.