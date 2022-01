Cambio in panchina per il Ponderano

Cambio di panchina per il Ponderano, squadra che milita nel campionato di Prima Categoria, con Andrea Roano, ex allenatore della Biellese, che prende il posto di Marco Fiorini.

Questo il comunicato ufficiale della società nerostellata: “La società comunica la decisione di avvicendamento alla guida tecnica della Prima Squadra. Il nuovo responsabile tecnico sarà Andrea Roano in sostituzione di Marco Fiorini, al quale vanno i ringraziamenti per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni anomali e i migliori auguri per il prossimo futuro. Nel contempo porgendogli il benvenuto, al nuovo mister vanno un caloroso in bocca al lupo e l’auspicio di condividere un percorso di reciproca soddisfazione. Il tecnico è pronto a dirigere la squadra dal primo allenamento del nuovo anno in vista del prossimo impegno, l’ultima gara interna dell’andata”.