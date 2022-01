Mattarella nel suo ultimo discorso il "grazie" agli Italiani e l'appello sui vaccini

Niente Matteralla "bis". Il Capo dello Stato si congeda dal suo ruolo nel suo ultimo discorso già dalle prime parole, affermando che questo momento del discorso di fine anno lo ha sempre vissuto "con coinvolgimento ed emozione, ora accresciti dal fatto che tra pochi giorni concluderà il suo ruolo".

Segue il suo grazie agli Italiani, grazie "A ciascuno di voi per aver mostrato il volto autentico dell'Italia".

E poi c'è l'appello sui vaccini: "La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un’offesa a chi non l’ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla. I vaccini hanno salvato tante migliaia di vite, hanno ridotto di molto la pericolosità della malattia”.

“La pandemia ha inferto ferite profonde - ha continuato il Capo dello Stato - : sociali, economiche, morali. Ha provocato disagi per i giovani, solitudine per gli anziani, sofferenze per le persone con disabilità. La crisi su scala globale ha causato povertà, esclusioni e perdite di lavoro. Sovente chi già era svantaggiato è stato costretto a patire ulteriori duri contraccolpi”. Non manca un messaggio di speranza: “Eppure ci siamo rialzati. grazie al comportamento responsabile degli italiani – anche se tra perduranti difficoltà che richiedono di mantenere adeguati livelli di sicurezza – ci siamo avviati sulla strada della ripartenza; con politiche di sostegno a chi era stato colpito dalla frenata dell’economia e della società e grazie al quadro di fiducia suscitato dai nuovi strumenti europei”.