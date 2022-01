Manovra, Pella: "E' tra le migliori leggi della legislatura anche grazie all'impegno di Forza Italia"

“Grazie al proprio impegno, Forza Italia ha ottenuto il rinvio selettivo delle cartelle esattoriali e la rateizzazione delle bollette, il cui rincaro é stato parzialmente assorbito evitando così di compromettere la forte spinta alla crescita impressa al Paese. È stato raddoppiato il bonus mobili da 5 a 10mila euro. È stata sospesa la tassa di occupazione del suolo pubblico per gli esercenti. I fondi richiesti da Forza Italia e stanziati per il comparto delle Forze dell'Ordine sono fondamentali per dare linfa vitale alle articolazioni dello Stato, ed è un orgoglio per esserci battuti per questo scopo. Ancora: la costituzione del fondo permanente per il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, una misura concreta contro un rischio che, dopo l'insorgere della pandemia, ha visto un incremento di casi e di gravità cui dobbiamo con massimo tempismo porre rimedio attivando tutte le comunità educanti sui territori”.

Così, durante la dichiarazione di fiducia alla manovra di bilancio, il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, Roberto Pella. “Da presentatore della proposta di legge denominata ‘Liberiamo i Sindaci’, che la Camera ha approvato alla fine del mese di novembre, non posso - ha aggiunto - che essere felice per le risorse stanziate per le assunzioni nei comuni, così da metterli nelle condizioni di gestire al meglio i fondi del Pnrr. E anche la scelta di rivedere gli emolumenti degli amministratori locali mi trova assolutamente favorevole. Insomma, Forza Italia apprezza l’opera svolta fino ad oggi dal governo Draghi, considera l’attuale legge di bilancio la più positiva tra quelle approvate nel corso di questa legislatura, ed è per questo che esprimerà, convintamente, ancora una volta la fiducia a questo governo!”.