Donato, brucia l'Alpe Cavanna, Vigili del Fuoco e Aib impegnati da diverse ore , FOTO

Le prime chiamate sono arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco di via Santa Barbara a mezzanotte e 20 di oggi 1 gennaio, e ne stanno arrivando ancora in questo momento. Diversi i cittadini che hanno segnalato un importante incendio a Donato, nell'Alpe Cavanna, che per l'intera nottata ha impegnato molte squadre dei Vigili del Fuoco e dell'Aib e che con la luce del sole vedrà l'impiego anche degli elicotteri. Per via delle strade ghiacciate gli uomini hanno dovuto raggiungere a piedi l'incendio.

Le cause dell'accaduto non sono ancora conosciute, ma sia Vigili del Fuoco che Aib sono già stati allertati per l'intera giornata.

Sul posto anche i Carabinieri forestali e stanno per salire anche squadre Aib da tutta la provincia.

Un altro piccolo incendio è stato spento a Veglio sempre dai Vigili del Fuoco di Ponzone intorno alle 6.