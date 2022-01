Biella, investe con l'auto una donna in via La Marmora e scappa, scattano le ricerche

Tanta paura per una donna in via La Marmora a Biella angolo corso Risorgimento, che oggi 1 gennaio intorno alle 18 è stata investita sulle strisce pedonali da un'automobile che non si è fermata e non gli ha dunque prestato soccorso.

Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna abbia comunque visto in faccia il pirata, per il quale sarebbero dunque scattate le ricerche. Si cercano testimoni dell'accaduto.

Sul posto il 118 per portare la donna in ospedale per accertamenti e agenti della Questura che procedono con le indagini del caso.