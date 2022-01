“Credi in qualunque cosa sogni di intraprendere. L’audacia ha potere, genio e magia” Goethe

Buongiorno cari amici lettori!

Quello di oggi non è un articolo propriamente dedicato alla recensione di un libro come siete ormai abituati a trovare in questa rubrica… Riguarda piuttosto come imparare a sfogliare le pagine del libro della nostra vita. Un pochino diverso, un pochino sui generis, non trovate? I libri o meglio i romanzi, alcuni romanzi, sono davvero utili per cercare un mondo di evasioni: in quel contesto tutto può accadere, tutto diventa facile, oppure difficilissimo, ma sicuramente risolvibile. Questo ci lascia ben sperare se trasferito alle ore, ai minuti di tutti i nostri giorni… I protagonisti con cui ci configuriamo, ci offrono prospettive audaci, sogni realizzati, progetti che vedono la luce, magari dopo una serie di peripezie, ma sono sempre e comunque a portata di mano.

La lettura ci conduce a stimolare la nostra fantasia, ad immedesimarci in chi avremmo sempre voluto essere o lasciarci con un cambio di prospettiva sempre utile, una volta o l’altra chissà potrebbe davvero servirci… Ma quei desideri, spesso schiacciati da una realtà ingrata e desolante, qui prendono forma, assumono significato, ci pongono in una seria posizione, verso una domanda ancestrale quanto sottile: ma Io sul serio, posso farcela? Posso raggiungere l’obiettivo tanto agognato? Posso sviluppare quelle competenze che il protagonista, tanto sicuro di sé, sfoggia e pertiene? Allora dai, diventiamo gli eroi del nostro futuro, cominciamo dal presente, gettiamo quelle basi che da tempo rimandiamo e cogliamo l’attimo, il “carpe diem” che questo nuovo anno, tra le sue pieghe, e stropicciature, potrebbe offrici! Non nascondiamoci, afferriamo ciò che il destino, la fortuna, l’universo, persino Dio, potrebbe presentarci e andiamo avanti tutta, verso quello che abbiamo sempre voluto per noi. E’ giunto il momento, è giunta la svolta. Riscriviamo la nostra storia, o se preferiamo aggiungiamone pezzi, eliminiamo storture, puntiamo su ciò che ci ha sempre caratterizzato, i punti di forza, sfruttando debolezze ed errori a nostro vantaggio! In fin dei conti la vita è anche questo… una ricostruzione fedele di ciò che vive dentro di noi.

Buon Anno ricco di Serenità.