“Buon Natale” in poesia nell’antica formula sarda: “Bonas Pascas cumpridas”

Da Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) arriva la poesia “Bonas Pascas cumpridas / Buone Pasque compiute”.

Versi inviati a Su Nuraghe di Biella in occasione del Natale 2021, destinati a tutti: “Sias o no sias in terra isolana / siate o non siate in terra isolana”. Dieci quartine con riverberi e bagliori di cuore, scintille di dolcezza e di tenerezza, con caratteristiche proprie di questo tempo, in cui si cercano il tepore della famiglia e gli affetti tra i più cari. Al contempo, è invito universale del poeta a guardare il nostro prossimo più vicino, “su pedidore, chi est corchende suta de su ponte / il mendicante che dorme sotto il ponte”, e quello più lontano, che vive in Patagonia e Alasca. A tutti, l’augurio di Buon Natale - le antiche Bonas Pascas / Buone Pasque della tradizione: di Resurrezione, de Flores (Pentecoste) e di Natale - perché “Sa bandera chi nos faeddat alta / La bandiera che ci parla dall’alto” del suo garrire, quella dell’umanità è universale, indica che “est su colore de tutue / è il colore di tutti”.Scritta in lingua sarda del tempo presente, la poesia di Loi verrà inserita tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea.