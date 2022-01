Voli aerei annullati per Covid? C'è il diritto al rimborso

Tra gli enormi disagi che sta causando la rapidissima impennata di contagi per il Covid-19, uno dei principali riguarda l'impossibilità di moltissimi consumatori di poter utilizzare i biglietti aerei acquistati per poter viaggiare a causa della positività al Coronavirus. Una situazione che sta costringendo tantissime persone a combattere vere e proprie battaglie con numerose compagnie aeree per far valere i propri diritti, ottenendo il rimborso dei biglietti pagati.

Codacons: "Le norme in questione parlano chiaro; infatti, sia il Codice della Navigazione all'art. 495, secondo cui il passeggero che non si è potuto imbarcare sul volo prenotato per motivi di salute (gravi e dimostrabili, che rendano impossibile il trasporto aereo), ha diritto al rimborso dell’intero prezzo del biglietto, senza alcuna eccezione; sia il Codice del Turismo, secondo il quale il viaggiatore che è costretto ad annullare il suo viaggio a causa di motivi di salute può domandare l'annullamento del viaggio, con contestuale restituzione di quanto pagato senza dover versare alcuna penale, tutelano i diritti del consumatore. Afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - Se avete riscontrato dei problemi nell'ottenere il rimborso dei vostri biglietti pagati potete rivolgervi all'Associazione che offre consulenza ed assistenza legale a tutti gli associati per tutelare i loro diritti."