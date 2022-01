Una lettrice: "Esistono ancora persone che non smetteranno mai di tendere una mano, spontaneamente"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Spettabile Redazione finalmente riesco ad inviarVi questa mia segnalazione, a più di tre mesi di distanza. Purtroppo in questo periodo è poco il tempo che posso dedicare a qualsiasi forma di scrittura, e me ne dolgo, ma non voglio tardare ulteriormente nel raccontare il dono che la sorte mi ha riservato, dopo ore trascorse presso il Pronto soccorso del Nosocomio di Ponderano. I tempi dell'anima si dilatano all'infinito, sono tempi "altri", e, quindi, anche se sono trascorsi molti giorni da quel 23 settembre, il ricordo del conforto e della forza, derivati dall'incontro con una persona straordinariamente empatica e disponibile verso il prossimo, non necessita di rivisitazioni, ma si conserva vivo e inalterato nella memoria. Quel giorno, alle due di mattina, ero arrivata in Pronto Soccorso, in quanto mia madre, caduta in casa, si era procurata una frattura al bacino. Dopo dodici ore, durante le quali era stata effettuata la radiografia e si era poi attesa la diagnosi da parte di un ortopedico, scontando i ritardi dovuti sia al periodo storico, segnato dalla pandemia, sia ai parametri organizzativi delle aziende sanitarie che scarseggiano di fondi e operano, di conseguenza, con mezzi e personale più ridotti, mia madre, novantenne, era molto provata, anche perchè le dodici ore le aveva trascorse su di una barella non propriamente confortevole. Dal canto mio le dodici ore erano invece trascorse in piedi, accanto a lei, cercando di darle quanta più assistenza e sostegno fossero possibili. Giunto il momento di tornare a casa si pose il problema del reperimento di un'autoambulanza e, quale soluzione, mi fu consegnato un elenco di associazioni con rispettivi numeri telefonici. Fui invitata a comporre tali numeri, nella speranza che uno di quei contatti si rendesse disponibile in tempi brevi o, comunque, ragionevoli. Purtroppo le risposte erano tutte negative: non v'era disponibilità alcuna di un mezzo ovvero la prima ambulanza libera sarebbe arrivata dopo più di quattro o cinque ore. Ero sopraffatta dallo sconforto e da una sorta di avvilimento che, temevo, si sarebbe trasformato ben presto nella più cupa disperazione. Provavo un senso d'impotenza mentre osservavo sbigottita la gente che mi passava accanto, frenetica o assorta nei propri pensieri. Ma, ad un certo punto, la buona sorte sembrò accorgersi di noi, riservandomi quello che posso considerare un vero e proprio miracolo d'empatia e solidarietà".

"Un signore con il quale avevo scambiato poche parole, mentre stazionavo nella sala d'attesa dell'ambulatorio ortopedico, nel passarci accanto, diretto all'uscita del pronto soccorso, intuì il mio problema e si fermò offrendomi il suo sostegno. Fece alcune telefonate e riuscì a mettermi in contatto con un'associazione che promise di aiutarmi. Infatti, di lì a poco, la stessa associazione mi avvertì dell'arrivo di un'ambulanza entro un'ora al massimo. Nel frattempo il signore, del quale non conoscevo il nome, dopo avermi offerto il suo aiuto era uscito in tutta fretta in quanto, mi disse, era in ritardo rispetto alla propria tabella di marcia. Mi resi conto di non avergli manifestato la mia gratitudine nella maniera dovuta e me ne rammaricai".

"Ancora oggi, a mesi di distanza, ricordo perfettamente l'umanità e l'eleganza con le quali ha gestito il problema, e ammiro, incondizionatamente, la discrezione e la dignità con le quali si è allontanato. Ho avuto il privilegio d'incrociare il suo mondo e di condividerne i valori, gli stessi in cui credo anch'io fermamente. In una società che si sta inaridendo in maniera, temo, irreversibile, sapere che esistono persone che non smetteranno mai di guardarsi attorno e di tendere una mano, spontaneamente e con la giusta determinazione, mi dà la forza per continuare le mie piccole e grandi battaglie quotidiane. Oggi conosco anche il suo nome. E' una persona molto attiva, culturalmente e socialmente, dentro e fuori l'ambito biellese, per la quale notorietà e prestigio non potranno mai interferire con la predisposizione alla vicinanza e al sostegno del prossimo".