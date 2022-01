Botti a Capodanno a Vigliano, un altro lettore: "Qui hanno anche fatto danni"

Riceviamo e pubblichiamo un'altra segnalazione che riguarda i botti di Capodanni:

"Buongiorno e Buon Anno! Abito a Vigliano Biellese e anche qua già nel pomeriggio c'erano dei ragazzi che in piazza della biblioteca scoppiavano petardi, a mezzanotte per ben 20 minuti c'è stato di tutto e avendo il cane ho purtroppo sofferto con lui la sua ansia! Nessun controllo nemmeno qua, ed è stato danneggiato (scoperto questa mattina portando il cane nel suo giro) anche il piccolo villaggio che hanno messo (credo la Proloco) in piazza dietro la biblioteca. Purtroppo non si è stati nemmeno capaci di rispettare questa semplice regola mi chiedo come possiamo sperare che rispettino altre e uscire da questa situazione. Grazie e ancora un buon anno".