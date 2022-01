Biella, disatteso l'appello al "divieto di far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno egregio direttore e buon anno. Con rammarico segnalo e ho notato (ma soprattutto udito) presumo anche da parte di tutti i cittadini del biellese che i consigli e gli inviti a non usare e far esplodere botti e fuochi d'artificio durante la mezzanotte dell’ultimo dell’anno, dati da parte di questa redazione e dal Sindaco Corradino sono stati disattesi. Chi ha animali, come cani e gatti se ne sarà sicuramente accorto. Non mi prolungo molto, per non essere noioso, nel descrivere la situazione creatasi con essi durante l'esplosione dei petardi, perché presumo ma non ne sono certo che sia a conoscenza di tutti, anche di chi non ne ha. Certo è che la totale irresponsabilità, immaturità e inosservanza delle leggi o chi più ne ha più ne metta, prosegue anche nel corso del nuovo anno da parte di molte persone. Buona vita ma soprattutto buon lavoro nella speranza che tutto cambi in meglio".