Nel 2022 sei comuni biellesi aderiscono a  “Muri d’autore tra sacro e profano”

L’Associazione di promozione sociale “Accademia delle arti e del muro dipinto” di Orta San Giulio, ha chiuso l’anno con una conferenza stampa in cui ha presentato un Crowdfunding per raccogliere fondi che serviranno a mettere in cantiere nuove opere o interventi di promozione per alcuni comuni delle province di Biella e Vercelli tra quelli che hanno aderito al progetto “Muri d’autore tra sacro e profano”.

Fermo restando l’impegno per le province di Novara e di Verbania dove sono allo studio nuovi interventi, la raccolta fondi (video su www.accademiadeimuridipinti.com ) prevede significativi riconoscimenti ai donatori e, come prevede lo statuto dell’associazione, vedrà il 2022 a proseguire la valorizzazione turistica e culturale di molti comuni del Piemonte con iniziative ad hoc che saranno concordate con le municipalità.

Sei della provincia di Biella con il capoluogo oltre a Candelo, Mezzana Mortigliengo, Pray, Sordevolo e Valdilana; otto del vercellese con il capoluogo Vercelli, Santhià, Varallo Sesia, Borgosesia, Cellio con Breia, Civiasco, Salasco e Valduggia.

L’obiettivo è di provvedere a nuove opere, restauri di esistenti, abbellimento di facciate private o pubbliche con decorazioni ispirate alla storia cittadina. Nel novarese continuerà il progetto di Mezzomerico e verrà inaugurato l’intervento effettuato recentemente nel reparto dio Unità Spinale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria diretta dal dottor Massara. “Proseguiremo poi con Gargallo, Soriso, Gattico-Veruno e più su, nel VCO, con Nonio, Borgomezzavalle e l’Unione montana valli dell’Ossola” dice Morea. L’attività si espanderà anche nella Città Metropolitana di Torino.

Nel corso del 2021, infatti, sono aumentati vistosamente contatti e richieste di consulenze o progettazione per decorare paesi, abbellire borghi e colorare angoli di città con i motivi più vari. Da Volpiano a San Benigno Canavese, da Salasco a Varallo, Gattinara, Borgosesia, Rive, Valduggia, Cellio con Breia per citare alcuni dei molti comuni che hanno concesso il patrocinio al progetto editoriale e di promozione turistica sui muri d’autore tra sacro e profano.

Nei giorni scorsi, dopo il rettore del Santuario di Oropa, anche quello del Santuario di Graglia ha aderito all’iniziativa dell’”Accademia” e si attendono ora le adesioni di altri comuni che vorranno associarsi all’ “Accademia delle Arti” premettendo che gli interventi eventuali di nuovi murales o restauri di esistenti - spiega il presidente Fabrizio Morea- non sono a titolo oneroso per le amministrazioni locali, secondo una prassi utilizzata che vede la raccolta di fondi sul territorio””. Informazioni sul sito www.accademiadeimuridipinti.com o direttamente via mail a giallo50@gmail.com . I

l nuovo anno vedrà sicuramente l’associazione impegnata anche a Legro d’Orta è nato 23 anni or sono il primo paese dipinto dedicato al cinema (con i film girati nelle province piemontesi). "Per valorizzare i progetti dell’Associazione- ha annunciato Morea in conferenza stampa- pensiamo anche di stabilire particolari contatti con la stampa locale delle province interessate ai nostri progetti”.

Pagine speciali, incontri e schede da compilare da parte dei lettori saranno alcuni dei motori per promuovere comuni e progetti, con l’aiuto delle Fondazioni bancarie e della Regione Piemonte.