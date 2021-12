Va alla macchina e la ritrova danneggiata: amara sorpresa per una biellese

Raggiunge la macchina in sosta e se la ritrova in parte danneggiata.

Amara sorpresa per la proprietaria che non ha potuto fare altro che allertare le forze dell'ordine per denunciare quanto accaduto.

Il fatto si è verificato ieri mattina a Vigliano Biellese.