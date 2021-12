Cossato, viale Matteotti, auto distrutta dalle fiamme, FOTO

Auto in fiamme a Cossato intorno alle 8 di oggi 31 dicembre, nel parcheggio tra viale Matteotti e via Mazzini. Ad essere coinvolta è stata una Hyundai parcheggiata, dalla quale ha iniziato a uscire del fumo dall'abitacolo richiamando l'attenzione di alcune persone che hanno avvisato i Vigili del Fuoco.

Sul posto immediato l'intervento di squadre di Biella e Cossato, per scongiurare il coinvolgimento di due automobili adiacenti, una Subaru e una Ford Fiesta che hanno riportato danni per fortuna lievi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Cossato che hanno provveduto a chiudere via Matteotti per consentire le operazioni di spegnimento.

Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell'incendio.