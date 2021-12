Biella: officina in fiamme, oltre sei ore per lo spegnimento, in mattinata i rilievi del Nia, FOTO e VIDEO

Incendio tetto in via Sant'Eusebio a Biella - foto Benedetti e Fighera

Aggiornamento delle 9,20 del 31 dicembre

L'odore forte del fumo è ancora nell'aria. L'incendio che ieri intorno alle 22,30 ha interessato un'officina in via Sant'Eusebio a Biella è stato spento solo intorno alle 4. Imponente l'intervento dei Vigili del Fuoco allertati dai vicini all'edificio, che ha impiegato in tutto 7 squadre provenienti da Biella, Cossato e Ponzone.

In mattinata sul posto si recheranno sul posto gli uomini di Nia, Nucleo Investigativo Antincendio, per i rilievi del caso.

Da una prima ricostruzione sembra che le fiamme abbiano interessato prima l'interno dell'edificio, quindi il materiale presente, e in un secondo momento si siamo propagate fino ad arrivare al tetto.

Il fatto

I Vigili del Fuoco sono al lavoro ora, alle 22.30, per circoscrivere le fiamme sviluppatesi nel tetto di una autofficina in via Sant'Eusebio. Poco dopo le 22 i crepitii e gli scoppi hanno messo in allarme i vicini che, resisi conto della situazione hanno allertato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco stanno aggredendo l'incendio dal tetto e altre squadre stanno per entrare nello stabile per intervenire dai piani inferiori.

Non si conoscono al momento le cause del rogo e non sembra siano rimaste coinvolte persone. Sul posto anche la Polizia che ha chiuso la via per permettere le operazioni di soccorso.

Seguiranno aggiornamenti