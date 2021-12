Pettinengo, i codici per iscriversi alle scuole del comprensivo

Dal 20 dicembre è possibile registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline per accedere alla piattaforma di iscrizioni on line per l’anno scolastico 2022/2023 per Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado che partiranno dal 4 gennaio. E a questo proposito il sindaco di Pettinengo Gian Franco Bosso ricorda che l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia rimane invece cartacea e basta prenotare un appuntamento in Segreteria allo 015706070 nei seguenti giorni/orari: lunedì/mercoledì/venerdì 11.30-15.00, martedì/giovedì 8.00-12.00.

I codici identificativi dei plessi di Pettinengo sono BIEE81906T per la Primaria e BIMM81902L per la Secondaria di Primo Grado.

Nella speranza di leggere numerosi iscritti nei Plessi di Pettinengo, il primo cittadino porge a nome suo e dell’Amministrazione Comunale i migliori auguri di un buon 2022.