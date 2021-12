“Noi ci siamo”, il volontariato secondo Massimo Zambon

Negli ultimi anni lo scrittore torinese Massimo Zambon ha incontrato tanti volontari, noti e meno noti, della città e della cintura di Torino.

Dal racconto di questi incontri è nato “Noi ci siamo”, il libro che Zambon a presentato a Palazzo Ferrero lo scorso 17 dicembre.

“Questo libro - spiega l’autore - è indirizzato a chi è sulla porta del volontariato: gli racconta esperienze, emozioni, e motivazioni dei volontari di ogni genere ed età, in modo che rifletta e capisca se e quali esperienze potrebbero essere adatte. E’ quindi una una chiave di ingresso per la porta del volontariato attraverso le testimonianze di tantissimi meravigliosi volontari”.

Ad organizzare la serata il comune di Biella e le organizzazioni di volontariato biellesi. “Gli studi fatti negli anni ed il libro di Zambon – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Gabriella Bessone – dimostrano che i giovani impegnati nel volontariato hanno accresciuto la consapevolezza in questa scelta, ed il coinvolgimento e l’orientamento ad impegnarsi in futuro . Per questo il comune di Biella da anni incoraggia ed accoglie i giovani del Servizio Civile Volontario”.

La città di Biella era rappresentata anche dall’assessore ai servizi sociali Isabella Scaramuzzi, la quale ha esposto il problema delle nuove povertà: persone e famiglie, con necessità di essere sostenute, che hanno timore di rivolgersi ai servizi sociali. Al contrario, l’assessore ha fatto appello perché contattino i servizi sociali: l’amministrazione interverrà in loro aiuto. L’assessore Scaramuzzi lavora con le associazioni di volontariato e ha voluto ricordare e trasmettere alla cittadinanza le loro attività in campo sociale, scolastico, di pari opportunità e di tutela delle fragilità delle donne.

Ospite della serata,, l’assessore regionale al welfare i servizi sociale Chiara Cauciuo. “lo sono, sono sempre stata al fianco delle associazioni di volontariato. afferma Caucino - Quando le incontro in Regione, riscontro sempre grandissime dignità e compostezza, come se fosse un dispiacere chiedere aiuto. La protezione civile, insieme alle associazioni legate ad essa, sta garantendo molte risorse rimaste ferme a livello regionale: io mi sono attività perché queste risorse vadano nelle aree capillari del territorio. Inoltre, la Regione farà un’apertura di budget verso realtà del volontariato piemontese”.