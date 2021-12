Fondo Luigi Squillario: oltre 40 mila euro per gli studenti meritevoli

Ammonta a oltre 40 mila euro l’importo stanziato attraverso il Fondo di sostegno allo studio Luigi Squillario per permettere ai bambini e ragazzi meritevoli in situazioni di difficoltà di accedere all’istruzione e valorizzare le proprie potenzialità attraverso lo studio.

Il Fondo è dedicato alla memoria dell’Avv. Luigi Squillario, Presidente per 23 anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che aveva particolarmente a cuore il tema del diritto allo studio e del contrasto alla povertà educativa.

“La Fondazione con questo Fondo onora la memoria del suo primo Presidente che aveva particolarmente a cuore il tema dell’istruzione e che aveva intuito le straordinarie potenzialità di Città Studi come motore sociale e culturale della Città” – commenta il Presidente Franco Ferraris. Il fondo contribuirà dunque a dare una chance ai giovani talenti capaci di cambiare in meglio il futuro delle proprie comunità permettendo loro l’accesso a un'istruzione di qualità indipendentemente dalle condizioni economiche. Gli interventi sostenuti sono in totale 15 e puntano a raggiungere due grandi obiettivi: favorire l’integrazione e l’accesso all’istruzione di alunni e studenti, a rischio abbandono, stranieri e disabili; sostenere percorsi che concorrano a prevenire il disagio scolastico.

“Nostro padre ha sempre messo al centro della sua azione i giovani e il futuro del territorio – raccontano le figlie Attilia e Paola con le quali la Fondazione ha condiviso sin dall’inizio l’idea del bando ­ per lui infatti le esperienze formative in Seminario prima e poi all’Università Cattolica, alle quali aveva avuto accesso in virtù del merito, sono state fondamentali. Per questo riteniamo che avrebbe particolarmente apprezzato questo bando della Fondazione e avrebbe guardato con speranza ognuno di questi ragazzi e bambini augurando loro un futuro migliore grazie all’istruzione”.

Numerose e interessanti le iniziative proposte a favore di minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni in stato di fragilità economica e sociale per i quali il ricorso massivo alla DAD a causa dell’emergenza sanitaria ha acuito nell’ultimo anno le fragilità familiari. I contributi serviranno ai destinatari per attivare progetti di potenziamento come la musicoterapia dell’Asilo del Vandorno o il coding dell’Istituto comprensivo di Andorno Micca; favoriranno l’inclusione come nel caso del progetto “Crescere insieme – una scuola più inclusiva dell’Istituto comprensivo di Gaglianico e permetteranno l’integrazione linguistica come nel progetto “Mediazione linguistica infanzia e primaria” dell’Istituto Comprensivo di Valdengo.

Questo l’elenco completo dei progetti sostenuti Fondo Sostegno allo Studio Luigi Squillario

SETTORI RILEVANTI € 40.850,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 40.850,00

€ 3.000,00 Asilo Infantile Bardi Crida Castellano - Camburzano (BI), per il progetto “Ti tendo la mano”;

€ 3.000,00 Asilo Infantile di Biella Vandorno – Biella, per il progetto di musicoterapia “Ri-suonato”;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo Andorno Micca – Andorno Micca (BI), per il progetto “Giochiamo con il coding”;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo di Cavaglià - Cavaglià (BI), per il progetto “Impariamo divertendoci”;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo Gaglianico - Biella - Gaglianico (BI), per il progetto “Crescere insieme - una scuola più inclusiva”;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo di Mongrando - Mongrando (BI), per il progetto “I bambini di Babilonia”;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo Pray - Pray (BI), per il progetto “Alice nel paese delle meraviglie”;

€ 3.000,00 I.I.S. G. E Q. Sella – Biella, per il progetto “Riconnettiamoci”;

€ 3.000,00 Scuola dell'infanzia Fondazione Asilo Infantile Aldisio e Bertola - Muzzano (BI), per il progetto “Piccoli si nasce, grandi si diventa (seconda edizione): sostegno ai casi in fragilità socioeconomica nella scuola dell'infanzia Aldisio Bertola”;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo Di Cossato - Cossato (BI), per il progetto “Cresciamo insieme”;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo Valdengo - Valdengo (BI), per il progetto “Mediazione linguistica infanzia e primaria”;

€ 3.000,00 I.I.S. Gae Aulenti – Biella, per il progetto “Supportiamo”; € 2.950,00 Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” - Sandigliano (BI), per il progetto “Continuiamo a darci una mano!”;

€ 1.350,00 Istituto Comprensivo “San Francesco d'Assisi” – Biella, per il progetto “Sos famiglie”;

€ 550,00 Istituto Comprensivo di Valdilana - Pettinengo - Valdilana (BI), per il progetto “Inclusione scolastica: il benessere come condizione fondamentale per l’apprendimento a.s. 21/22”.